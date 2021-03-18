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السعودية | “أبشر” يدعو المستفيدين إلى تحديث بريدهم الإلكتروني ويبين الطريقة

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

دعت منصة “أبشر”، اليوم (الخميس)، العملاء، إلى تحديث بريدهم الإلكتروني المسجل على المنصة، من خلال اتباع الخطوات اللازمة للتحديث.

وبينت أن هذه الخطوات تتضمن أن يُسجل المستفيد دخوله على حسابه في “أبشر”، ثم يضغط على صورته الشخصية، ويختار “تعديل” في صفحة “تعديل البيانات”.

وأبرزت انه بعد ذلك يقوم العميل بإدخال البريد الإلكتروني الرئيسي وتأكيده، ثم إدخال الرمز المرئي، واختيار “حفظ”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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