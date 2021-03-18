شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لم نرصد حالات وفاة أو مضاعفات من لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعلت وزارة الصحة ، مع تغريدة لمواطن يسأل عن صحة مقطع صوتي لمواطن يشتكي موت عمه في مستشفى الطايف بعد تلقيه اللقاح وهو يستخدم حبوب مسيله للدم.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي : "لم ترصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا (كوفيد-١٩) ، وشكرا لكم لإعتمادكم على المصادر الرسمية للتأكد من الاشاعات المتداولة بما يخص اللقاحات.

و تشدد الوزارة على الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، متمنين للجميع دوام الصحة و العافية.