شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء موجة الطقس الحار.. وغدًا أجواء معتدلة على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • خبراء الطقس: درجات الحرارة لن تتجاوز منتصف الثلاثين في العطلة الأسبوعية

• البلوي: تراجع تدريجي لموجة الأتربة مع مساء اليوم

• الحيزان: ارتفاع الحرارة خلال اليومين الماضيين نتيجة رياح جنوبية قادمة من الصحراء

أكد خبراء في الطقس والفلك لـ "اليوم" أن الحرارة المرتفعة في المنطقة الشرقية لم تصل إلى الأربعين بحسب المعايير الأرصاد المعتمدة ، موضحين أن ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية خلال اليومين الماضيين بالتزامن مع وجود الغبار يعود نتيجة رياح على المنطقة خلال الأيام السابقة ، حيث كانت الرياح غربية إلى جنوبية غربية وكلها تعتبر مناطق صحراوية وأكثر حرارة وهذه طبيعة الصحاري خاصة خلال النهار.

وأوضحوا أنه ابتداءً من غدا الجمعة ستعود درجات الحرارة المعتدلة بتأثير من تدفق الرياح الشمالية والتي تعمل على خفض درجات الحرارة عند الفجر ووسط النهار ولن تتجاوز درجات حرارة العظمى في الشرقية منتصف الثلاثين وتستمر درجات الحرارة الصغرى في العشرينات خلال عطلة الأسبوع .

أشار مدير فرع المركز الوطني للأرصاد بالمنطقة الوسطى عايض البلوي الى طبيعة ارتفاع درجات الحرارة في الشرقية خلال اليومين الماضيين مع وجود غبار وأتربة والسبب في ذلك اتجاه الرياح على المنطقة خلال الأيام السابقة والتي كانت غربية إلى جنوبية غربية وكلها تعبر مناطق صحراوية وأكثر حرارة قبل وصولها للمنطقة الشرقية وهذه طبيعة الصحاري خاصة خلال النهار ومع نشاط هذه الرياح كان الغبار مصاحب لها، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال اليومين القادمة في إجازة نهاية الأسبوع وتكون فرصة للتنزه ولا يستبعد ان يكون التحسن في الأتربة الموجودة تدريجيا مع مساء هذا اليوم .

فيما قال الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان أنه من الملاحظ في ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين في المنطقة الشرقية ناتج عن اندفاع الرياح الجنوبية الدافئة ومن الغد يبدأ تدفق الرياح الشمالية والتي تعمل على خفض درجات الحرارة عند الفجر و وسط النهار ، مبينا ان درجات الحرارة لن تتجاوز منتصف الثلاثينات في الشرقية وستبقى درجات الحرارة الصغرى في العشرينات بالشرقية

وبين الحيزان ان الطقس في المملكة يميل للبرودة شمالاً وقت السحر والبواكير وتكون معتدلة بشكل عام ، وتكون درجات الحرارة وسط النهار دافئة إلى معتدلة شمالاً بينما تكون معتدلة إلى حارة في بقية القطاعات وعند حركة الرياح وأماكن ونشاطها خلال الـ ٧٢ ساعة القادمة بداية من اليوم ( الخميس ١٨ مارس ٢٠٢١م ) فتكون نشطة على وسط وشرق وغرب المملكة وشمالها ، وتكون الرياح غداً الجمعة متوسطة الحركة إلى معتدلة إجمالاً مع نشاط بعد الظهيرة على شرق وغرب المملكة وفي ساعات الليل تكون متوسطة الحركة على الرياض كمدينة ، مبينا ً انه ابتداءً ليوم السبت بمشيئة الله تعالى فدرجات الحرارة فجراً في المنطقة الشرقية تميل قليلاً للبرودة مع تدفق الرياح الشمالية وتكون وسط النهار معتدلة بشكل عام مع نشاط للرياح متوقع على المنطقة الشرقية مثيرة للأتربة والغبار بينما تكون متوسطة الحركة على الرياض ومعتدلة إلى هادئة على بقية القطاعات

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة - بمشيئة الله تعالى – استقراراً للطقس على معظم مناطق المملكة مع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة مشيرا ً إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزئين الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 40كم / ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 44 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 36 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .