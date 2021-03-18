شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع" توقع اتفاقية خدمات حصرية لمنسوبيها مع أحد البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت وزارة الدفاع اليوم اتفاقية مع أحد البنوك المحلية لتقديم خدمات حصرية وعروض خاصة لمنسوبي الوزارة .

وتضمنت الاتفاقية التي وقعها مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، إمكانية حصول المستفيد على المنتج العقاري المناسب ضمن برامج تمويلية ميسّرة، وبسقف تمويلي يصل لغاية خمسة ملايين ريال، وإمكانية التمويل حتى عمر 75 سنة.

كما تهدف إلى تقديم عروض خاصة وحصرية لمنسوبي الوزارة عبر توفير حلول تمويلية شخصية متنوعة، ووجود فريق مبيعات خاص من البنك لخدمة منسوبي الوزارة في مواقع عملهم.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن توجّه وزارة الدفاع وحرصها على تقديم الخدمات الممكنة لمنسوبيها، استكمالاً لسلسة من الاتفاقيات والمبادرات التي ينفذها برنامج الإسكان بالوزارة، الذي يهدف إلى تسهيل التملك السكني لمنسوبي الوزارة عبر توفير حلول تمويلية وسكنية متنوعة.