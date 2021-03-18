شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف مستفيد من عيادات «تطمن» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدّمت عيادات "تطمن" في محافظة حفر الباطن خدماتها لـ 40,987 مستفيداً, منذ بدء العمل فيها حتى الآن من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية شملت مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام، إضافة إلى مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، ويرافقها ضيق في التنفس أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.