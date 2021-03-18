شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق تقاطع طريق أبو بكر الصديق مع الخوارزمي جزئيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت إدارة مرور المنطقة الشرقية إغلاق جزئي لتقاطع طريق أبو بكر الصديق مع الخوارزمي بغرب الدمام، حيث سيتم إغلاق الجهة الجنوبية والشمالية لمدة (١٥) يوم، اعتبارًا من صباح يوم الأحد القادم، وذلك للبدء بأعمال الصيانة والإصلاح للطريق. منوّهه على أنه يمكن لقائدي المركبات استخدام الطرق البديلة، مشيرة إلى أن القادم من طريق أبو بكر الصديق من الجنوب للشمال يمكن أن يسلك طريق عصام بن أبي جبل، ومن ثم شارع ٢٦ ب، ثم طريق الخوارزمي.

وعلى القادم من طريق الخوارزمي غربًا في اتجاه الشرق أن يسلك طريق أبو بكر الصديق، ومن ثم يسلك الدوران للعودة إلى طريق الخوارزمي.