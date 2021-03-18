شكرا لقرائتكم خبر عن "بخاري" يبحث القضايا الإقليمية مع نظيره الهندي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبدالله بخاري ونظيره الهندي سهيل أجاز خان، وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجيّة التي ترعاها القيادة في البلدين الصديقين وإسهامها في استقرار اقتصاد العالم.

وجرى الاجتماع في مقرّ إقامة السفير بخاري في اليزرة، وتطرّق إلى الشراكة المنبثقة عن رُؤية المملكة 2030، ومبادرات الهند الرائدة.

كما بحث الجانبان آخر التطوّرات على الساحتين الإقليميّة والدُوليّة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.