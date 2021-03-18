الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

القبض على 4 وافدين سرقوا إكسسوارات من مركبات في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

‏أسفرت نتائج المتابعة الأمنية لقضايا الاعتداء على الأموال عن القبض على أربعة وافدين من الجنسية البرماوية في العقد الثالث من العمر بعد ثبوت تورطهم بارتكاب 17 قضية سرقة إكسسوارات من المركبات أثناء توقفها في أحياء متفرقة في جنوب وشرق محافظة جدة والتصرف في بيعها.

إقرار بالجريمة:

وبحسب سناب الداخلية، بسماع أقوال المقبوض عليهم أقروا بما نُسب إليهم وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، وأشعرت ‏النيابة العامة اختصاصًا.

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