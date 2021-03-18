سدايا تعلن عن أحدث منتجاتها السبت المقبل: مصدر فخر للوطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف صالح العثيم، نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، إنه سيتم الإعلان يوم السبت المقبل عن أحدث منتجات سدايا والتي سيكون لها أثر إيجابي في المجتمع.

مصدر فخر:

وقال العثيم في تغريدة له عبر تويتر: بتوجيهات القيادة الحكيمة، يوم السبت القادم ستعلن سدايا عن أحدث منتجاتها التي سيكون لها أثر إيجابي في المجتمع بإذن الله ومصدر فخر للوطن.. فترقبوا”.

استراتيجية وطنية:

وكانت سدايا قد أطلقت مؤخرًا استراتيجية وطنية لتحقيق أهدافها في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الاستثمار في المواهب السعودية المحلية، وعن ذلك قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عبد الله شرف الغامدي: نحن مستعدون لقيادة اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي استضافتها المملكة في أكتوبر الماضي.



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