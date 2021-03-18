خبير تقني يوجه نصائح هامة قبل التسوق الإلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا المختص التقني المهندس رامي الصالح، إلى التأكد من التطبيق قبل الشروع في التسوق الإلكتروني بعد ملاحظة انتشار العديد من التطبيقات الوهمية التي تديرها عصابات محترفة من دول آسيوية بهدف سرقة الأموال، إذ تعمل على نشر تطبيقات تبدو كأنها رسمية لمحلات تحمل علامات ودلالات تجارية وتضع عليها محتويات تقنية كبيع أجهزة إلكترونية، فيما ينتظر المشتري وصول بضاعته ولكنه في الأخير يجد نفسه قد وقع ضحية نصب واحتيال.

تطبيقات لسرقة المتسوقين:

وقال في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، إن هذه التطبيقات قد تبدو أمام المتصفح بأنها رسمية ومسجلة في الجهات الرسمية ولكنها في الواقع تطبيقات وهمية أعدت بطريقة محترفة لسرقة المتسوقين؛ لذا يجب عدم الشراء مباشرة من التطبيق، بل التأكد هل ذلك التطبيق متوفر في “الآب ستور” ومقارنة التطبيقين، مع التأكيد على أن جميع التطبيقات الرسمية تتعامل مع المتسوقين بإرسال أرقام الكود للهاتف المحمول.

زيادة التجارة الإلكترونية:

ولفت إلى إن مهاجمي الإنترنت استغلوا فرصة زيادة التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكتروني بشكل غير مسبوق مع جائحة كورونا لزيادة الهجمات الإلكترونية الاحتيالية لدرجة إن بعض المهاجمين اعتمدوا على خدمات سحابية، مثل التي توفرها أمازون وغوغل ومايكروسوفت وعلي بابا لتسهيل وقوع المتسوقين ضحية لها، مشددًا على أهمية وجود برامج للحماية من الفيروسات وبرامج التجسس والبرامج الخبيثة عند التسوق من الكمبيوتر أو الهاتف، لحماية التعاملات الإلكترونية من المخترقين الذين قد يحاولون سرقة البيانات الشخصية وبيانات البطاقات البنكية، بجانب استخدام التطبيق الرسمي التابع للمتجر الإلكتروني.

حماية الـ واي فاي:

ودعا المختص التقني إلى اتخاذ إجراءات احترازية مثل استخدام برنامج إدارة كلمات المرور، وحماية أجهزة الـ”راوتر” وشبكة الـ”واي فاي” في المنزل، وإعداد حسابات أكثر أمنًا على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، كما نصح بضرورة حماية الأجهزة كافة، مثل الساعات الرقمية، وأجهزة اللياقة البدنية الذكية، والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وتفعيل خاصية رموز الدخول والتشفير، وتحديد مكان الأجهزة لدى فقدانها.

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