الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

الزامل: نور الرياض سيكون احتفالًا سنويًا عالميًا

متابعات الخليج 365 - واس

أوضح مدير مشروع الرياض آرت المهندس خالد الزامل أن الرياض تشهد اليوم انطلاق احتفال نور الرياض في نسخته الأولى الذي سيكون احتفالًا سنوياً عالميًا، يجذب فيه الفن والفنانين العالميين والمحليين لعرض إبداعاتهم في أرجاء العاصمة.

إبداعات:

وأبان أن الرياض ستصبح مقصدًا لعرض آخر إبداعات الفنانين العالميين، مبينًا أن المعرض يستهدف جميع شرائح المجتمع، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف “احتفال نور الرياض سيستمر لمدة 17 يومًا، على أن تتواصل أعمال معرض نور على نور لثلاثة أشهر لضمان إمكانية زيارته والاستمتاع بما يضمّه بين جنباته من أعمال فنية عالمية “.



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