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شكرا لقرائتكم إغاثي الملك سلمان يسلم 100 طن تمور هدية إلى جيبوتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إغاثي الملك سلمان يسلم 100 طن تمور هدية إلى جيبوتي
ضمن برامج حكومة السعودية للدول الشقيقة والصديقة
متابعات الخليج 365 - واس
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية جيبوتي المتضمنة 100 طن من التمور.
مساعدات سعودية:
وقام بتسليم المساعدات – بالنيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز المطر لمعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن مني عثمان أدن، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة جيبوتي.
وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
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