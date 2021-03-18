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إغاثي الملك سلمان يسلم 100 طن تمور هدية إلى جيبوتي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

إغاثي الملك سلمان يسلم 100 طن تمور هدية إلى جيبوتي

ضمن برامج حكومة للدول الشقيقة والصديقة

متابعات الخليج 365 - واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية جيبوتي المتضمنة 100 طن من التمور.

مساعدات سعودية: 

وقام بتسليم المساعدات – بالنيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز المطر لمعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن مني عثمان أدن، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة جيبوتي.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

إغاثي الملك سلمان يسلم 100 طن تمور هدية إلى جيبوتي - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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