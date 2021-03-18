الصحة: عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة تجاوزت المليونين و600 ألف جرعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - واس

أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز مليونين وستمائة ألف جرعة حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للقاح في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا ، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كورونا في السعودية

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (381) حالة مؤكدة وتعافي(240) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3688) منها (564) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (383880) حالة ، فيما بلغ عدد حالات التعافي (373601) حالة ، كما تم تسجيل عدد(6)حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6591) حالة ” رحمهم الله جميعاً” كما تم إجراء (47139) فحصا مخبريا .

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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