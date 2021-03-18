الشؤون الإسلامية تغلق 5 مساجد بعد ثبوت إصابات كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الخميس، 5 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 39 يوماً 311 مسجداً تم فتح 294 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

المساجد المغلقة:

جاء ذلك في تقرير صادر اليوم، أوضحت فيه أن المساجد المغلقة هي مسجد في كل من: منطقة الرياض، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الباحة، ومنطقة تبوك، ومنطقة القصيم، بمعدل إصابة بكل مسجد.

فتح مساجد:

كما أفادت الشؤون الإسلامية بأنه تم إعادة فتح 7 مساجد ثلاثة منها في منطقة الباحة، ومسجد في كل من: منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك، ومنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام باستشعار المسئولية أمام الله بالعمل وفق التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما أهابت بالجميع في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق الإجراءات بضرورة الإبلاغ عبر مركز الاتصال الموحد ١٩٣٣.



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