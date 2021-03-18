وزارة الصحة تحدِّد الفئات المستهدفة من الفحص الاستكشافي للطلبة

أوضحت وزارة الصحة، الفئات المستهدفة من خلال الفحص الاستكشافي للطلبة ووقت التنفيذ والآلية.

وذكرت الوزارة من خلال حساب «عش بصحة» على موقع تويتر أن الفئات المستهدفة تشمل: طلبة الصف الأول الابتدائي والصف الرابع الابتدائي.

وأضافت أن وقت التنفيذ هو الفصل الدراسي الثاني 1442 هـ. وأن مكان التنفيذ سيكون في المراكز الصحية، عبر تطبيق (صحتي).

وكانت وزارة الصحة، ذكرت في وقت سابق أن الفحص يشمل سوء التغذية، والأسنان، والنظر، والسمع، وفحص كتلة الجسم، واعوجاج السلسلة الفقارية «الجنف».

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