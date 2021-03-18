في مقدمتها الرياض.. 3 مناطق تتصدر إصابات كورونا الجديدة بالمملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة خلال الـ«24» ساعة الماضية.

وتصدرت 3 مناطق بالمملكة عدد الإصابات الجديدة؛ حيث سجلت الرياض 157 حالة، والمنطقة الشرقية 74 حالة ومكة المكرمة 58 حالة.

وسجَّلت منطقة الحدود الشمالية 16، وحائل 14، والقصيم 13 وعسير 12، وسجلت منطقتا المدينة المنورة وتبوك 11 لكل منهما، والجوف 7، وجازان 4، ونجران 3، والباحة حالة واحدة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الخميس، تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 383880. وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 373601، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6591 حالة، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و240 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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