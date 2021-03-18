تنويه من وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين: التزموا بالتدابير الوقائية

جددت وزارة الداخلية دعوة المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك ضمن جهود الدولة في التصدي لتفشي فيروس كورونا.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي علي موقع تويتر إنفوجرافاً تحت عنوان: حفاظاً علي صحتك وسلامة الآخرين البس الكمامة باستمرار للوقاية من العدوي والحد من انتشار الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن غرامة مخالفة الإجراءات الاحترازية وعدم لبس الكمامة الطبية أو القماشية تبدأ بـ1000 ريال في المرة الأولي وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وطلبت الوزارة من الجميع رصد أي مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات، وإبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثها وذلك علي رقم 999 في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقتي مكة المكرمة والرياض فيكون الإبلاغ على رقم 911

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