وزير الصحة يتفقد مشروعات وبرامج المنشآت الطبية في حائل

الرياض - محمد عبدالله - اطلع على تجهيزات مركز القيادة والتحكم
تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة –خلال زيارته، اليوم الخميس، إلى مدينة حائل– عددًا من المنشآت الصحية بالمنطقة؛ يرافقه المدير العام لالشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري، والرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي.
واستمع الدكتور الربيعة إلى شرح موجز عن مشروع تطوير مبنى مركز المنتزه الشرقي الصحي وفق مشروع الوزارة، بالتعاون مع صندوق العليا للتنمية المحلية، بالإضافة إلى برنامج ملف المريض الإلكتروني، وبرنامج الرعاية الصحية المطورة، وبرنامج طبيب لكل أسرة، وبرنامج نموذج الرعاية الصحية.
ودشن وزير الصحة، خلال الزيارة، قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى الولادة والأطفال، إصافة إلى وحدة فحص الرحم بالصبغة المستحدث في قسم الأشعة، وقاعة الدكتور مقبل الجنفاوي التدريبية، واللوحة الرئيسية لبيانات المستشفى، متوجهًا إلى مقر تجمع حائل الصحي؛ حيث التقى رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص، وأعضاء المجلس، كما اطلع على تجهيزات مركز القيادة والتحكم في التجمع، ثم عقد اجتماعًا موسعًا مع مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي لتجمع حائل الصحي؛ ناقش خلاله الخطط والأعمال التي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة.
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