وزير الصحة يتفقد مشروعات وبرامج المنشآت الطبية في حائل

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة –خلال زيارته، ‏اليوم الخميس، إلى مدينة حائل– عددًا من المنشآت الصحية بالمنطقة؛ يرافقه المدير العام لالشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري، والرئيس التنفيذي ‏لتجمع حائل الصحي الدكتور عبد‏العزيز ‏الحميضي.

واستمع الدكتور الربيعة إلى ‏شرح موجز عن مشروع تطوير مبنى مركز المنتزه الشرقي الصحي وفق مشروع الوزارة، ‏بالتعاون مع صندوق العليا للتنمية المحلية، بالإضافة إلى برنامج ملف ‏المريض الإلكتروني، وبرنامج الرعاية الصحية المطورة، وبرنامج طبيب ‏لكل أسرة، وبرنامج ‏نموذج الرعاية الصحية.

ودشن وزير الصحة، خلال الزيارة، قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى الولادة والأطفال، إصافة إلى وحدة فحص الرحم بالصبغة ‏المستحدث في قسم الأشعة، وقاعة الدكتور مقبل الجنفاوي التدريبية، واللوحة ‏الرئيسية لبيانات المستشفى، متوجهًا إلى مقر تجمع حائل الصحي؛ حيث التقى رئيس ‏مجلس الإدارة المهندس عبدالله بن إبراهيم الرخيص، وأعضاء المجلس، كما اطلع على تجهيزات مركز القيادة والتحكم في التجمع، ثم عقد ‏اجتماعًا موسعًا مع مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي لتجمع حائل الصحي؛ ‏ناقش خلاله الخطط والأعمال التي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة.

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