تنفيذ حكم القصاص في قاتل المواطن «وحيد خبراني» بالرياض

نفَّذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة، بعدما أقدم ياسر بن محمد بن علي مجرشي (سعودي الجنسية)، على قتل وحيد بن محمد بن علي خبراني (سعودي الجنسية)، بإطلاق النار عليه؛ ما أدى إلى وفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني (ياسر بن محمد بن علي مجرشي)، اليوم الخميس، في الرياض، وسط تأكيد من وزارة الداخلية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، كما حذرت الوزارة في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.