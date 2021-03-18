تقلبات جوية مرتقبة.. ومتحدث «الأرصاد»: الفصول الأربعة في يوم واحد

قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم الخميس، إن المملكة قد تشهد في نهاية الأسبوع الحالي حالة غبارية ستؤثر على الرؤية في المناطق المفتوحة، وإن الأيام المقبلة تحمل تقلبات جوية كبيرة تجعل المملكة تشهد أجواء الفصول الأربعة في يوم واحد.

وقال القحطاني –في مداخلة له مع قناة الإخبارية– إن تلك الفترة تعتبر مرحلة جوية انتقالية بانتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع؛ ما يعرض المملكة لرياح نشطة، وتذبذب في درجات الحرارة وأحيانًا هطول أمطار.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن المركز الوطني لا تزال تؤكد أن أجواء المملكة متأثرة بالرياح النشطة المثيرة للأتربة. وبتلك الأجواء تستعد المملكة لدخول فصل الصيف، وخاصةً الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

وأضاف أنه خلال هذا الشهر والشهر المقبل ستستمر الرياح المثيرة للأتربة على مناطق المملكة مع فرصةٍ لهطول الأمطار من وقت إلى آخر على شمال المملكة.

ونوَّه القحطاني بارتفاع درجات الحرارة تدريجيًّا لتستقر عند مستوى معدلاتها الطبيعي في الفصل الربيعي، ثم تنتقل تدريجيًّا إلى فصل الصيف لتصل إلى ما يقترب من 50 درجة مئوية، خاصةً على مناطق الشمالية الشرقية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أنه ابتداءً من منتصف الأسبوع القادم، يُتوقع أن يتأثر شمال ووسط وغرب المملكة وشرق وجنوب المملكة، نشاطٌ في الرياح المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية. وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تتفاوت درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض مع فرص لهطول الأمطار على شمال المملكة.

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