مشاجرة جماعية في سوق شعبية بجدة.. والشرطة تضبط عدة أشخاص

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في إحدى الأسواق الشعبية بمحافظة جدة؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المحافظة –بفضل الله– من تحديد هوياتهم والقبض عليهم، وهم ثلاثةٌ مقيمون، وثلاثةٌ مخالفون لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وبيَّن أن المشاجرة، حسب الإجراءات الاستدلال الأولية، وقعت نتيجة خلاف بينهم، وتم إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافةً، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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