السعودية | الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي “

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.