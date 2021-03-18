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السعودية | الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 4:21 مساءً, 18 مارس 2021 م

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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي “
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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