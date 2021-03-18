وزير الصحة يتفقد سير مشروعات وبرامج المنشآت الصحية في حائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - واس

تفقد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال زيارته ‏اليوم مدينة حائل عددًا من المنشآت الصحية في المنطقة يرافقه مدير عام ‏الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري، والرئيس التنفيذي ‏لتجمع حائل الصحي الدكتور عبد ‏العزيز ‏الحميضي ‏

تطوير مبنى مركز المنتزه:

واستمع الدكتور الربيعة إلى ‏شرح موجز عن مشروع تطوير مبنى مركز المنتزه الشرقي الصحي وفق مشروع الوزارة ‏بالتعاون مع صندوق العليا للتنمية المحلية ، بالإضافة الى برنامج ملف ‏المريض الإلكتروني وبرنامج الرعاية الصحية المطورة وبرنامج طبيب ‏لكل أسرة , وسير برنامج ‏نموذج الرعاية الصحية.‏

جراحة اليوم الواحد:

ودشن وزير الصحة خلال الزيارة قسم جراحة اليوم الواحد بمستشفى الولادة والأطفال ، إصافة إلى وحدة فحص الرحم بالصبغة ‏المستحدث في قسم الأشعة وقاعة الدكتور مقبل الجنفاوي التدريبية واللوحة ‏الرئيسة لبيانات المستشفى.‏

بعد ذلك توجه الدكتور الربيعة إلى مقر تجمع حائل الصحي التقى خلالها رئيس ‏مجلس الإدارة المهندس عبد الله بن إبراهيم الرخيص وأعضاء المجلس ، كما اطلع معاليه على تجهيزات مركز القيادة والتحكم في التجمع ثم عقد ‏اجتماعًا موسعا مع مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي لتجمع حائل الصحي ‏ناقش خلالها الخطط والأعمال التي سيتم تنفيذها في الفترة القادمة.‏



شارك الخبر