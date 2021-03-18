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شكرا لقرائتكم الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي آل سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
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الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي آل سعود
سيصلى عليه يوم غد في مدينة الرياض
متابعات الخليج 365 - واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
بيان الديوان الملكي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6 / 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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