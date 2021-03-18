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stc تمنح إجازة يومين للموظفين المطعمين ضد فيروس كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

stc تمنح إجازة يومين للموظفين المطعمين ضد فيروس كورونا

دعماً لجهود الجهات الرسمية الرامية لرفع المناعة المجتمعية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة stc مبادرتها بمنح إجازة مدتها يومان للموظفين المطعمين ضد (كوفيد-19)، وذلك في مبادرة من الشركة لدعم جهود الجهات الرسمية الرامية لرفع المناعة المجتمعية، ولتعزيز الاهتمام بصحة منسوبيها.

إجازة لمدة يومين: 

وبحسب بيان الشركة فإن الإجازة ستمنح لكل من بدأ بإجراءات أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا وحصل على الجرعة الأولى قبل نهاية شهر يونيو المقبل من العام الجاري 2021.

أهمية التطعيم: 

وحثت شركة stc جميع موظفيها على المسارعة بالحصول على تطعيم كورونا لتحقيق المقصد من المبادرة وهو التفاعل الإيجابي مع توجيهات وزارة الصحة في المملكة العربية والمساهمة الفاعلة في رفع مستوى المناعة المجتمعية.

 
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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