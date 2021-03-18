الداخلية تذكر بعقوبة عدم ارتداء الكمامة: ألف ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة الداخلية التذكير بأن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

مخالفة:

وأوضحت الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن عدم استخدام الكمامة أو ما يغطي الأنف أو الفم عليه مخالفة ألف ريال وتتضاعف العقوبة في حال التكرار.

ودعت الوزارة كل من يرصد أي مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثها وذلك على الرقم 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة والرياض فيكون على الرقم 911.

مستجدات كورونا في السعودية

وكشفت وزارة الصحة عن تسجيل (381) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (240) حالة، كما تم تسجيل (6) وفيات جديدة.

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل

وأعلنت وزارة الصحة مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.



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