أمازون تزف بشرى سارة إلى السعوديين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365- متابعة

زفت شركة أمازون الأمريكية بشرى سارة إلى السعوديين، بما تنوي أن تفعله في عام 2021، حيث تخطط لتوسيع شبكة أعمالها في السعودية، والتي ستتضمن افتتاح 11 مركزًا جديدًا.

توفير فرص العمل

وبحسب وكالة بلومبرغ الشرق فإنه من المتوقع أن توفر أعمال الشركة الجديدة في المملكة أكثر من 1500 فرصة عمل للمواطنين والمقيمين في السعودية.

وستشمل أعمال تطوير الشركة 6 مستودعات لتخزين المنتجات، و13 محطة تسليم، ما سيمكنها من الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف المدن والمناطق السعودية البعيدة، وتوفير خيارات توصل أكثر سرعة ومرونة.

وأشارت شركة أمازون إلى تلك الخطط التوسعية في المملكة، ستعزز القدرة التخزينية لمستودعات الشركة بالسعودية بنسبة تصل إلى 89%، وستوسع شبكة التوصيل بنسبة 58%.

أمازون تسعى لتعزيز خدماتها وتوسيع شبكاتها

وقالت أمازون إنها تتعاون مؤخرًا مع البريد السعودي و10 شركاء لتعزيز خدمات التوصيل، لتوسيع شبكة توصيل خدماتها، مضيفة أنها ستوفر في نهاية 2021، ملايين المنتجات الاستهلاكية من مختلف مستودعاتها، التي ستصل مساحتها الإجمالية حينها إلى أكثر من 867 ألف قدم مربع.

وقال الرئيس التنفيذي لعمليات أمازون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، براشانت ساران، تتمثَّل أولويتنا الرئيسية لعام 2021 بالاستمرار في توفير ملايين المنتجات للمزيد من العملاء، مع ضمان الحفاظ على صحة جميع موظفينا وسلامتهم.

وتضم شبكة الشركة في السعودية حاليًا 3 مستودعات في الرياض وجدة، بالإضافة إلى 11 محطة توصيل، ومركزين لفرز الطلبات، وشبكة واسعة تضم 11 من شركاء لخدمات التوصيل.

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