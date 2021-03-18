- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مركز لقاحات كورونا بـ ينبع يواصل تقديم خدماته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18
وأضاف أن المركز يفتح أبوابه يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، على مدار 16 ساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام عطلة الأسبوع .
مركز لقاحات كورونا بـ ينبع يواصل تقديم خدماته
يضم مناطق انتظار بعد التطعيم للراحة والاطمئنان
متابعات الخليج 365 - واس
يواصل مركز لقاحات كورونا بينبع استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس كورونا وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية تامة.
4 عيادات تطعيم:
وأوضح مدير المركز عطاالله المحياوي أن المركز يتكون من عدة مسارات حتى إعطاء اللقاح , و4 عيادات تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم للراحة والاطمئنان ، إضافة إلى مختبر ومنطقة لحفظ وتحضير اللقاح ، وغرفة للطوارئ .
وأضاف أن المركز يفتح أبوابه يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، على مدار 16 ساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام عطلة الأسبوع .
شارك الخبر
شارك الخبر