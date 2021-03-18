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مركز لقاحات كورونا بـ ينبع يواصل تقديم خدماته 

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

مركز لقاحات كورونا بـ ينبع يواصل تقديم خدماته 

يضم مناطق انتظار بعد التطعيم للراحة والاطمئنان

متابعات الخليج 365 - واس

يواصل مركز لقاحات كورونا بينبع استقبال المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح فيروس كورونا وسط إجراءات تنظيمية وانسيابية تامة.

4 عيادات تطعيم: 

وأوضح مدير المركز عطاالله المحياوي أن المركز يتكون من عدة مسارات حتى إعطاء اللقاح , و4 عيادات تطعيم، ومناطق انتظار بعد التطعيم للراحة والاطمئنان ، إضافة إلى مختبر ومنطقة لحفظ وتحضير اللقاح ، وغرفة للطوارئ .

وأضاف أن المركز يفتح أبوابه يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، على مدار 16 ساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام عطلة الأسبوع .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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