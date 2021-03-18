الجمارك تقيم مزاداً علنياً بشكل استثنائي لبيع بضائع برسم الصادر الوارد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية بشكل استثنائي عن إقامة مزاد علني لبيع بضائع برسم “الصادر – الوارد” في جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وفق ضوابط واشتراطات.

شروط الدخول:

وأكدت الجمارك أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بضوابط منها، دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم مدير عام جمرك ميناء الملك عبدالعزيز، وإخراج البضائع من الجمرك بصفة عاجلة بعد رسو المزاد، ودفع كامل القيمة بشيك مصدق باسم مدير عام الجمرك، أو إيداعها في حساب الجمرك.

وكذلك دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع، كما يجب على المشتري إخراج البضاعة المباعة خلال خمسة 5 أيام، وللبضائع برسم الوارد 20 يومًا للبضائع برسم الصادر وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

إجراءات احترازية:

وشددت على أنه سيتم تطبيق جميع الاحترازات لمواجهة جائحة كورونا (تطبيق توكلنا، التباعد، الكشف عن الحرارة، الحد الأدنى للتجمعات) حسب توجيهات وزارة الصحة، كما يشترط لحضور المزاد، التسجيل المسبق لدى الجمرك.



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