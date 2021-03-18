4 شروط لشطب السجل التجاري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعادت وزارة التجارة التذكير بشروط شطب السجل التجاري.

شطب السجل:

وقالت الوزارة ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، إن شروط شطب السجل التجاري هي:

أن لا يكون هناك عمالة على السجل.

أن لا يكون السجل رئيسياً ولديه فروع.

أن لا يكون مرتبطاً بترخيص.

عدم وجود التزام من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

كما يمكن تقديم طلب الشطب عبر رابط الخدمة: هنا.

تجديد السجل التجاري:

ويمكن كذلك أن يقوم أي شخص بتجديد أي سجل تجاري خاص به بطريقة إلكترونية من خلال الدخول لموقع الخدمة الإلكتروني والتسجيل والقيام بهذه الخطوات التالية:

أن يتم الدخول على الموقع الخاص المخصص بالسجل التجاري الإلكتروني وتسجيل رقم الحساب الخاص بالمستخدم.

ثم يتم كتابة كلمة المرور واسم المستخدم ويقوم المستخدم بالضغط على اختيار السجلات التجارية، واضغط بعد ذلك على كلمة الاختيارات التي توجد أمام السجل التجاري.

ثم اضغط على اختيار تجديد السجل التجاري، وقم باختيار مدة السجل التجاري التي تريدها من بين عام حتى خمسة أعوام.

ثم قم بالضغط على كلمة إرسال الطلب.



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