شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 381 إصابة جديدة بفايروس كورونا 240 حالة تعافي و 6 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 381 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 240 حالة تعافي و 6 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 383880 حالة، من بينها 3688 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 564 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 373601 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6591 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.