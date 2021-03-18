شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الطائف تضبط سائقا خاصا يدعي علاج السرطان والسكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكنت صحة الطائف من ضبط سائق خاص يدعي علاج السرطان في المحافظة. وأكد لـ«الخليج 365» المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان، أنه تم ضبط سائق خاص يدعي علاج السرطان والسكر وجميع الأمراض بخلطات وأدوية وأعشاب مجهولة المصدر وتم التنسيق مع جهات الاختصاص والزائر السري للالتزام وتم ضبطه مع جهات الاختصاص وتسليمه لشرطة النزهه والتحفظ بالمضبوطات وتحرير اعترفاته كاملة ورفع كامل أوراقه للنيابة العامة. وأشار إلى أن صحة الطائف تدعو المواطنين لضرورة عدم الانسياق خلف مثل هذه الأمور التي تؤدي للأسف إلى تدهور الحالة.