«أبشر»: 6 خطوات لتحديث البريد الإلكتروني

الرياض - محمد عبدالله - المنصة طالبت العملاء بها
أوضحت منصة «أبشر»، عبر حسابها على موقع «تويتر» خطوات تحديث البريد الإلكتروني عبر المنصة؛ حيث قالت: «لتواصل أفضل حدّث بريدك الإلكتروني المسجل في منصة ابشر».
وجاءت خطوات تحديث البريد الإلكتروني كالآتي:
- تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر
- الضغط على صورتك الشخصية.
- اختيار «تعديل» في صفحة تعديل البيانات.
- إدخال البريد الإلكتروني الرئيسي وتأكيده.
- إدخال الرمز المرئي.
- اختيار حفظ.
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