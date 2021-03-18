«أبشر»: 6 خطوات لتحديث البريد الإلكتروني

أوضحت منصة «أبشر»، عبر حسابها على موقع «تويتر» خطوات تحديث البريد الإلكتروني عبر المنصة؛ حيث قالت: «لتواصل أفضل حدّث بريدك الإلكتروني المسجل في منصة ابشر».

وجاءت خطوات تحديث البريد الإلكتروني كالآتي:

- تسجيل الدخول على حسابك في منصة أبشر

- الضغط على صورتك الشخصية.

- اختيار «تعديل» في صفحة تعديل البيانات.

- إدخال البريد الإلكتروني الرئيسي وتأكيده.

- إدخال الرمز المرئي.

- اختيار حفظ.

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