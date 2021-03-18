تنفيذ القصاص في سوداني كبَّل سعوديًّا وخنقه بحبل حتى الموت

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة الطائف؛ وذلك بعدما أقدم خالد الأمين محمد أحمد طه (سوداني الجنسية) على قتل حماد بن مرزوق بن سراج السفياني (سعودي الجنسية)، عبر تكبيل يديه وقدميه بحبل وخنقه؛ ما أدى إلى وفاته.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسِب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمَّ تنفيذ حكم القتل قصاصًا في الجاني (خالد الأمين محمد أحمد طه)، اليوم الخميس، بمدينة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، وسط تأكيدات من وزارة الداخلية بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وحذرت في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.