السعودية اليوم / أمانة الشرقية تلزم المكاتب الهندسية بتصميم خزانات المياه والصرف الصحي وفق متطلبات كود البناء



الدمام 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

ألزمت أمانة المنطقة الشرقية المكاتب الهندسية والاستشارية عند إعداد تصاميم خزانات المياه والصرف الصحي، أن تكون الخزانات وأغطيتها وفق متطلبات كود البناء.

وأوضح المتحدث الرسمي بالأمانة محمد الصفيان، أن من شروط تجديد التراخيص البلدية للمنشآت أو منح شهادة اتمام البناء أو منح تصاريح ترميمها أن تكون خزانات المياه والصرف الصحي وأغطيتها متطابقة للمواصفات والنماذج المعتمدة وفق متطلبات كود البناء، مشيرا إلى أن التراخيص والشهادات لن يتم منحها إلا بعد التأكد من الشرط المذكور.

وبين أن الأمانة طالبت المكاتب الهندسية والاستشارية بالعمل وفقا لاشتراطات السلامة في المباني الشخصية والسكنية والتجارية، مؤكدا متابعة المواقع، ورصد المخالفين، وتطبيق لائحة الجزاءات المتبعة بحقهم، لافتا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجهات الأمانة في الحفاظ على صحة وسلامة الجميع والحد من الحوادث.

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14:12ت م

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