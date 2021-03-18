السعودية اليوم / الملحق العسكري العراقي لدى المملكة يزور مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب



الرياض 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

زار الملحق العسكري للجمهورية العراقية لدى المملكة العميد الركن داود عبد الكريم مهدي والوفد المرافق، مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض.

واستمع الملحق العسكري خلال الزيارة لشرح مفصَّل عن جهود التحالف في محاربة الإرهاب في المجالات الأربعة (الفكري والإعلامي ومحاربة تمويل الإرهاب والعسكري)، والدور الذي يقوم به لتنسيق جهود الدول الأعضاء في التحالف وتكثيفها.

كما تم خلال الزيارة بحث سبل التعاون المشترك بين التحالف الإسلامي والجمهورية العراقية.

وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، أن التحالف يمثل منظومة عسكرية مهمة تسعى إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول الأعضاء، إضافةً إلى ارتكازه على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف والقوانين الدولية.

من جهته أشاد العميد الركن مهدي بالدور الكبير الذي يقوم به التحالف الإسلامي فيما يخدم مصالح الدول المنضمّة إلى التحالف والمتعلقة بمجالات محاربة الإرهاب المختلفة، وبما حققه التحالف من إنجازات على صعيد محاربة الإرهاب والفكر المتطرف العنيف إضافةً الى مجالات عمله المختلفة.

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