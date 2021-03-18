السعودية اليوم / المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على عدة أشخاص في أحد الأسواق الشعبية بمحافظة جدة إثر مشاجرة جماعية



مكة المكرمة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لمشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص في أحد الأسواق الشعبية بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهات الأمنية بشرطة المحافظة - بفضل الله - من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم (3) مقيمين، و (3) مخالفين لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الباكستانية في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وبين أن المشاجرة بحسب الإجراءات الاستدلال الأولية ،وقعت نتيجة خلاف بينهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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14:03ت م

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