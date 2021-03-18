السعودية اليوم / الإمارات تسجل 10 وفيات و2101 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2101 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 434.465 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1424 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 416.105 حالات .

// انتهى //

13:52ت م

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أبوظبي 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2101 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، وشفاء 2628 حالة.وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 434.465 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1424 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 416.105 حالات .// انتهى //13:52ت م0063

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