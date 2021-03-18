السعودية اليوم / تسجيل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اليابان



طوكيو 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

سجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 510 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 451.782 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 8726 حالة وفاة .

// انتهى //

13:40ت م

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طوكيو 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسسجلت اليابان خلال الـ24 ساعة الماضية، 510 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).وأفادت وزارة الصحة اليابانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 451.782 إصابة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 8726 حالة وفاة .// انتهى //13:40ت م0059

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