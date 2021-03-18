السعودية اليوم / 4394 جولة رقابية تغلق 105 منشآت مخالفة للتدابير الوقائية



جدة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4394 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 174 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة مواصلة جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.

// انتهى //

13:37ت م

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جدة 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسنفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس، 4394 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 105 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية، وتأتي الجولات الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 174 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة مواصلة جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.// انتهى //13:37ت م0058

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