السعودية اليوم / اختتام مسابقة "معاً لنتألق" بتعليم الباحة



‎الباحة 05 شعبان 1442هـ الموافق 18 مارس 2021م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس مسابقة "معاً لنتألق"،الهادفة إلى دعم أفضل بيئة تعلم أسرية تظهر التعاون المثمر مع المدرسة من خلال البيئة المحفزة لأبنائها.

وبين المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن المسابقة ارتكزت في فكرتها على دعم الدور الإيجابي للأسرة في التعلم الإلكتروني وتوفير البيئة الملائمة للطلاب أثناء فترة التعليم عن بعد، وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمدرسة، فضلاً عن إبراز التفاعل في المجتمع المدرسي، وكذلك تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الأبناء من خلال الإشراف المستمر والمتابعة الدائمة وإذكاء روح التنافس الإيجابي بين الأسر.

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13:27ت م

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