السعودية اليوم / 149135 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في سلطنة عُمان



مسقط 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 58 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 311 والمنومين في العناية المركزة 88 منوماً.

// انتهى //

13:25ت م

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مسقط 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في السلطنة وصل إلى 149135 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1620 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 137871 حالة لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر92%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 58 حالة ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 311 والمنومين في العناية المركزة 88 منوماً.// انتهى //13:25ت م0056

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