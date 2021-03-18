

حائل 05 شعبان 1442 هـ الموافق 18 مارس 2021 م واس

نفذت الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بوحدة البرنامج الوطني لتطوير ‏المدارس (بنات) أمس، ملتقى "عن بعد" تحت عنوان " تطوير الإلكتروني" لتبادل الخبرات ‏والتجارب بين المدارس‏.‏

‏وأوضحت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم حائل هند بنت محميد الفقيه ‏أن الملتقى يهدف إلى تبادل الخبرات التي تمكننا من خلالها ‏المشاركة في ‏ميادين ‏المسابقات العلمية التنافسية ‏في جوانب الجودة النوعية الواقعية حول العالم، ‏إضافة إلى تبني أساليب وطرق تعلم وتعليم مختلفة وإدماج التكنولوجيا في ‏التعليم ‏ليتماشى ‏مع مستجدات العصر والعمل على تطوير التعليم، مؤكدة على ضرورة ‏بذل المزيد من الجهود ‏ونشر ثقافة التطوير في مثل هذه اللقاءات ‏والتي تكمن الميدان ‏التعليمي والمدارس للوصول إلى أعلى المستويات المهنية.‏ ‏

‏// انتهـى // ‏

13:06ت م

0053





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم حائل ينفذ ملتقى ‏"تطوير الإلكتروني" لتبادل الخبرات والتجارب بين المدارس ‏ ‏ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.