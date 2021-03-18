السعودية والكويت تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتعددة

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

بحث الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي اليوم في الرياض مع وزير النفط الكويتي الدكتور محمد عبداللطيف الفارس سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتعددة.



وقالت وكالة الأنباء السعودية / واس / إن الوزيرين ناقشا أوضاع السوق البترولية، والتعاون المشترك بين البلدين لدعم استقرار السوق والمحافظة عليه، ودورهما الفاعل ضمن اتفاقية أوبك بلس التي أدت إلى تسارع وتيرة إعادة التوازن لسوق البترول العالمية.

وأكد الوزيران أهمية العمل المشترك، واستمرار التشاور بين البلدين للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتحقيق المزيد منها.