شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصاً لمواطن أطلق النار على آخر بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم ، حكم القتل قصاصاً، في ياسر بن محمد بن علي مجرشي (سعودي الجنسية) ، لإقدامة على قتل وحيد بن محمد بن علي خبراني (سعودي الجنسية)، وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى لوفاته.

وكانت سلطات الأمن قد تمكنت من القبض على الجاني , وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بقتله قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.