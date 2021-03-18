شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | النيابة: 4 عقوبات تطارد «المتسللين» ومساعديهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - السجن 15 عاما وغرامة مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل

- جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة وتقتضي العقوبة المشددة

- النيابة التحقيق والادعاء العام ونفاذ الأحكام بعد 15 يومًا من تاريخها

- يعفى من العقوبة كل من يتقدم خلال هذه المدة للداخلية بمعلومات للقبض على المتسللين

أكدت النيابة العامة، أن تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة له بأي شكل من الأشكال "محظور "، وأن هذه الأفعال تعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة وتقتضي العقوبة الجزائية المشددة ، وذلك وفقًا للأمر الملكي الكريم رقم (أ/406) بتاريخ 27 / 7 / 1442 هـ..

وأوضحت النيابة عبر "تويتر"، أنه يعاقب كل من يسهِّل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال مع علمه بذلك بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر:

ـ السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 15 سنة.

ـ غرامة تصل إلى مليون ريال.

ـ مصادرة الوسيلة التي نقل المتسلل بها، ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط، وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن- محل المصادرة- يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال.

ـ نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

و تتولى النيابة التحقيق والادعاء العام في تلك الجرائم ، ويكون نفاذ الأحكام الواردة بعد خمسة عشر يومًا من تاريخه.، ويعفى من العقوبات الواردة في الأحكام النظامية ذات الصلة: كل من يتقدم خلال هذه المدة لوزارة الداخلية بمعلومات تفيد في القبض على المتسللين.