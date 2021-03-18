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مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة

غير صالحة للاستهلاك الآدمي

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- جدة


نفذ المركز الوطني للثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم حملة تفتيشية على سوق السمك المركزي بمحافظة جدة وذلك لمتابعة سلامة المنتوجات السمكية ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

مصادرة وإتلاف أسماك فاسدة

مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة - متابعات الخليج 365

وأوضح مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس  رياض بن حسين الفقيه أن الحملة جاءت بالتعاون مع كلٍّ من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة وفرع وزارة الموارد البشرية بمحافظة جدة حيث أسفرت عن مصادرة وإتلاف (644) كيلوجراماً من المنتوجات السمكية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

متابعة الأسواق بصفة مستمرة

وأكد الفقيه أن الفرق الرقابية مستمرة بمتابعة الأسواق في أثناء هذه الحالات.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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