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شكرا لقرائتكم مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مصادرة وإتلاف 644 كجم أسماك فاسدة بالسوق المركزي بجدة
غير صالحة للاستهلاك الآدمي
متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- جدة
نفذ المركز الوطني للثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم حملة تفتيشية على سوق السمك المركزي بمحافظة جدة وذلك لمتابعة سلامة المنتوجات السمكية ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
مصادرة وإتلاف أسماك فاسدة
وأوضح مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه أن الحملة جاءت بالتعاون مع كلٍّ من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة وفرع وزارة التجارة وفرع وزارة الموارد البشرية بمحافظة جدة حيث أسفرت عن مصادرة وإتلاف (644) كيلوجراماً من المنتوجات السمكية الفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
متابعة الأسواق بصفة مستمرة
وأكد الفقيه أن الفرق الرقابية مستمرة بمتابعة الأسواق في أثناء هذه الحالات.
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