شكرا لمتابعة خبر عن السجن 15 عام وغرامة تصل إلى مليون ريال لمن يسهل دخول المتسلل للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة من جريمة تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله داخلها أو توفير مأوى له أو تقديم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال .

وتوعدت النيابة العامة من يخالف هذه التعليمات بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى 15 سنة ، وغرامة تصل إلى مليون ريال بالإضافة إلى مصادرة الوسيلة التي نقل بها المتسلل ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط .

وأكدت النيابة العامة أنه في حالة كانت الوسيلة أو المسكن " محل المصادرة " يتعلق بها ملك للغير فيعاقب بها بغرامة تصل إلى مليون ريال ، كما يتم نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية .