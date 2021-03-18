شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مختص يقدم نصائح لتجنب الانهيار والهبوط الأرضي للمنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدم المطور العقاري، أنور العكشان، عدم نصائح لتجنب حدوث الهبوط الأرضي والانهيارات بعد بناء المنازل.

وشدد، خلال استضافته بقناة “الإخبارية، ضرورة الحفر والوصول للأرض الاستنادية الصالحة لتأسيس القواعد، بجانب الدك والرص بشكل صحيح.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالهيكل الخرساني والتي تشمل الكتلة الخرسانية وما بداخلها من الحديد، والحرص على تنفيذ أساسيات الكهرباء والسباكة بطريقة صحيحة.