شكرا لمتابعة خبر عن مُغردة ترد بطرافة على نصيحة غذائية قدمها "الخضيري" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

لفتت التغريدة التي كتبها أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، بشأن الأطعمة المفيدة للجسم ، انتباه إحدى المتابعات له.

وكان الخضيري كتب في تغريدته أسماء الفواكه والخضروات التي ينصح الجميع بتناولها.

وردت المغردة بشكل طريف وذكرت أن ما عرضه طلبات رمضان، وأنه أرسلها عن طريق الخطأ على حسابه.

وساهم هذا الرد الطريف في جعل التغريدة تحظي بتداول كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.